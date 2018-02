Exército indiano mata 7 supostos rebeldes na Caxemira

Quatro insurgentes foram alvejados no sábado na região de Kupwara, ao atravessarem do território paquistanês para o indiano, comunicou uma autoridade do exército na condição de anonimato. Outros três rebeldes morreram ontem em outro confronto perto da fronteira, acrescentou a fonte.

A autoridade revelou, ainda, que os militares indianos recuperaram os corpos de seis deles e também algumas armas. De acordo com o exército da Índia, um grande número de insurgentes treinados e armados por forças paquistanesas tentam entrar no território indiano todos os anos nesta época, antes da neve bloquear a passagem do Himalaia. Mas o Paquistão nega as acusações.

O último confronto ocorreu perto do vilarejo abandonado de Shala Bhata, onde o exército afirma que suas tropas combatem dezenas de rebeldes armados há 12 dias. Fonte: Associated Press.