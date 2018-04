Exército informa a morte de quatro militares no Haiti O Comando do Exército anunciou na manhã de hoje a morte de quatro militares no terremoto ocorrido ontem na cidade de Porto Príncipe, no Haiti: o primeiro-tenente Bruno Ribeiro Mário, o segundo-sargento Davi Ramos de Lima, o soldado Antonio José Anacleto e o soldado Tiago Detimermani. Todos são do 5º Batalhão de Infantaria Leve, sediado em Lorena, interior de São Paulo. De acordo com o Exército, esses militares estavam fora da base de apoio, no momento do tremor.