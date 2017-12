Exército iraquiano assume segurança de duas províncias do país O Exército iraquiano recebeu nesta terça-feira de parte das tropas americanas a responsabilidade pela segurança das províncias de Salahedin e Kirkuk, ao norte de Bagdá, informou o comando militar dos EUA no Iraque. "Isso representa um marco no caminho para nossa meta comum: colocar todas as forças militares e de segurança iraquianas em uma posição de autoridade no que diz respeito à coordenação, planejamento e cumprimento das operações de segurança", disse o general George Casey, responsável pelas tropas americanas no Iraque. O militar disse que cinco divisões, 25 brigadas e 85 batalhões do Exército iraquiano são responsáveis, a partir de hoje, pela segurança nas duas províncias. "A entrega da responsabilidade às forças iraquianas reflete a crescente capacidade e experiência que ganharam para impor e garantir a segurança no Iraque", concluiu Casey. Mortes em Bagdá Apesar das palavras do general Casey, mais de 20 pessoas morreram nesta terça-feira vítimas de ataques terroristas na capital iraquiana. O incidente coloca em dúvida a eficácia dos esforços americanos e irquianos para prevenir a violência que atinge o país. Recentemente, o comando militar americano deslocou tropas de outras regiões do Iraque para a capital a pedido do governo iraquiano com o objetivo de conter a violência que atinge a cidade.