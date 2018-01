Exército israelense abandona setor do norte da Faixa de Gaza O exército israelense abandonou hoje o setor de Jebaliya, no norte da Faixa de Gaza, ocupado na última quarta-feira, revelaram fontes locais. Apenas algumas horas mais tarde, militantes palestinos dispararam diversos foguetes rústicos contra um assentamento judaico próximo. Apesar de o Exército ter saído de Jebaliya, alguns veículos blindados se posicionaram no entroncamento de Erez, situado nas proximidades. Quatro dias de choques na área da incursão deixaram oito palestinos mortos, mais de cem feridos, mais de 20 casas palestinas demolidas e dezenas de milhares de pessoas ficaram sem água nem energia elétrica. Os foguetes de hoje foram disparados contra o assentamento judaico de Netzarim. Uma casa foi atingida e outras sofreram danos menores. Não houve vítimas.