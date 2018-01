Exército israelense deixa Belém e entra em Qalqiya Soldados israelenses abandonaram na madrugada de hoje a cidade de Belém, na Cisjordânia, depois de deter um suposto extremista islâmico, ao mesmo tempo em que as forças armadas de Israel entravam no povoado palestino de Qalqiya, como parte das incursões militares realizadas nos territórios palestinos. Dezenas de veículos blindados abandonaram Belém horas depois de terem entrado na cidade. O exército informou a detenção de um suspeito, mas não o identificou. Segundo fontes militares israelenses e testemunhas palestinas na madrugada deste domingo, os soldados israelenses entraram em Qalqiya, onde tomaram posições e estabeleceram um toque de recolher. Alguns soldados e palestinos armados trocaram tiros enquanto o exército tomava o povoado. Não há informação sobre feridos. O exército informou que seus homens efetuaram registros e detenções para impedir que extremistas deixem a cidade. As forças israelenses permanecem em Tukarem, onde um civil palestino de cerca de 55 anos morreu por disparos israelenses antes do amanhecer deste domingo. Leia o especial