Exército israelense derruba casas e mata um palestino em Rafah - Um palestino morreu e outros sete ficaram feridos durante uma incursão do Exército israelense, nesta sexta-feira, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, fronteira com o Egito, onde mais de 20 casas e cinco oficinas foram derrubadas pelas escavadeiras israelenses. Segundo testemunhas, pelo menos 50 tanques e veículos blindados, entre eles escavadeiras militares, entraram pelo norte, leste e oeste da cidade de Rafah apoiados por helicópteros de combate que dispararam e lançaram um míssil contra os bairros de refugiados. Segundo o Exército israelense, as oficinas eram utilizadas por membros da resistência palestina para fabricar morteiros caseiros. Depois da operação desta madrugada, oito soldados israelenses ficaram feridos levemente quando um tanque bateu contra um veículo blindado. Na Cisjordânia, tropas israelenses entraram em Tubas, perto da cidade de Nablus, em busca de extremistas palestinos. O Exército israelense ocupa sete das oito cidades palestinas na Cisjordânia.