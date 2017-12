Exército israelense destrói muro do QG de Arafat em Hebron Testemunhas disseram que uma escavadeira do Exército israelense destruiu nesta sexta-feira um dos muros do complexo fortificado da Autoridade Palestina em Hebron, na Cisjordânia, sitiado desde o início desta semana pelas tropas de Israel. A ofensiva abriu um grande buraco no muro e várias explosões aconteceram dentro do complexo. A decisão foi tomada depois do fim do ultimato de uma hora dado aos refugiados para se renderem. Segundo testemunhas, os familiares dos refugiados foram chamados pelos israelenses para convencê-los a se entregarem. Entretanto, os militares israelenses negaram a existência da ofensiva e afirmaram que neste caso ?não há interesse internacional como aconteceu durante o cerco a Basílica da Natividade, em Belém, ou o quartel-general de Arafat, em Ramallah. A situação é muito menos complicada; temos todo o tempo que precisamos?. Aproximadamente 150 pessoas que estavam dentro do complexo já se entregaram, mas ainda restam pelo menos 40 dentro dos edifícios, sendo que 15 são procuradas pelo governo israelense. Fontes do Exército afirmaram que não há avanço nas negociações e ameaçam atacar o prédio caso os palestinos não se entreguem. O prefeito de Hebron, Mustafa Natche, fez hoje um pedido à comunidade internacional para que seja suspenso o toque de recolher em Hebron. Tropas do Exército israelense invadiram a cidade na madrugada de terça-feira e desde então mantêm a população sob toque de recolher. As negociações "fracassaram ontem quando os israelenses rejeitaram a exigência dos sitiados para que haja a intervenção de funcionários da Cruz Vermelha como observadores", disse o ex-ministro de Autoridade Palestina, Talal Sader. Sader afirma que ninguém conhece exatamente a identidade dos palestinos que estão dentro do edifício, enquanto fontes israelenses asseguram que são "terroristas" e que não há civis na sede. "Se os israelenses querem capturar essas pessoas procuradas na sede da ANP, é injusto que obriguem 160.000 moradores a permanecerem em suas casas", declarou. As equipes de emergência de Hebron têm recebido vários pedidos de água, pão e outros alimentos básicos da população.