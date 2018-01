Exército israelense detém 17 palestinos em prédio da ANP Soldados do Exército israelense detiveram nesta quarta-feira, 7, 17 milicianos palestinos que estavam escondidos num edifício do Serviço de Informação Militar da Autoridade Nacional Palestina (ANP), na cidade de Ramallah, informaram fontes militares. Os soldados cercaram o prédio e disseram aos milicianos que se rendessem. Após duas horas, os palestinos se entregaram sem disparar suas armas, acrescentaram as fontes. Os detidos, em sua maioria, são militantes do movimento nacionalista Fatah, cujo líder é o presidente da ANP, Mahmoud Abbas. Os soldados encontraram no esconderijo artefatos explosivos e armas, disseram as fontes israelenses.