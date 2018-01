Exército israelense detém chefe da Guarda Presidencial palestina O Exército israelense deteve nesta terça-feira o chefe na Cisjordânia da Guarda Presidencial palestina em um posto de controle ao norte da cidade de Ramala, informaram testemunhas Palestinas. Mahmoud Damra, nomeado chefe da Guarda Presidencial na Cisjordânia há alguns meses, foi detido no posto de controle de Atatra. Fontes de segurança israelenses informaram que Damra esteve envolvido em ataques contra alvos israelenses na região de Ramala e no treinamento de milicianos das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa. Por outro lado, o deputado do partido nacionalista Mafdal Nisan Slomiansky exigiu ao ministro de Segurança Interior que explique por que foram retomadas as visitas de familiares aos presos palestinos em prisões israelenses sem receber em troca informação sobre o soldado Gilad Shlait, seqüestrado por milicianos do Hamas. Segundo o legislador, a postura do Exército era impedir as visitas pra pressionar o Hamas a dar informação sobre o soldado, capturado em 25 de junho, ou permitir que delegados do Comitê Internacional da Cruz Vermelha visitem o refém.