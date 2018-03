Exército israelense detém líder de grupo palestino O líder da Frente Popular para a Libertação da palestina (FPLP) em Kaliliya, Tashin Adel Daud, foi detido hoje pelo Exército israelense. ?Uma unidade especial prendeu Adel Daud, um importante líder da FPLP, que acabou ferido ao saltar de uma janela, tentando escapar?, disse um comunicado do Exército israelense. O detido é um dos principais dirigentes do norte da Cisjordânia. Segundo o Exército, ?Daud é responsável por ataques com armas automáticas e atentados com bomba?, e ordenou um atentado contra a colônia judaica Karnei Shomron, no norte da Cisjordânia, onde foram mortos dois israelenses em fevereiro do ano passado. A FPLP é uma das três principais organizações que compõem a Organização para a Libertação da Palestina (OLP). A Frente reivindicou o assassinato de um ministro israelense em 2001, em Jerusalém. O principal líder do grupo, Ahmad Saadat, está preso, sob supervisão internacional, numa prisão palestina na cidade de Jericó.