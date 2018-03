Exército israelense detém um deputado do Hamas em casa O exército israelense deteve nesta quinta-feira o deputado do Hamas, Ahmed Mubarak, em sua residência na cidade cisjordaniana de Ramallah, informaram testemunhas palestinas. Mubarak estava em sua casa quando o exército cercou a residência, ordenou que ele saísse, apreendeu seu telefone celular e o colocou em um veículo militar. As fontes informaram que suspeitam que Mubarak, ex-responsável dos tribunais islâmicos de Ramallah, está na prisão de Ofra, nos arredores de Ramallah. O exército israelense deteve esta madrugada outros 18 palestinos, principalmente na cidade de Jenin, ao norte da Cisjordânia, e no domingo passado deteve o porta-voz do Hamas, Farhat Assad, em Ramallah.