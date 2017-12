Exército israelense é expulso por colonos O exército israelense decidiu retirar suas tropas do assentamento judeu de Yitzhar devido a ataques promovidos por colonos. Cerca de dez jovens mascarados atacaram nesta quinta-feira um soldado das forças aéreas israelenses que protegia o assentamento e roubaram seu equipamento de comunicação. As forças israelenses enfrentaram na última quarta-feira milhares de adolescentes e colonos que resistiam ao despejo e posterior demolição de nove casas no assentamento judeu de Amona. Um adolescente de 15 anos sofreu ferimentos graves nos confrontos com a polícia e até a manhã de quinta-feira permanecia internado em estado de inconsciência, embora nas últimas horas tenha apresentado leve melhora. Mais de 200 pessoas, entre colonos, simpatizantes da direita nacionalista e agentes das diferentes equipes de segurança, em sua maioria policiais, ficaram feridos nos violentos enfrentamentos registrados em Amona. Seis colonos envolvidos nos confrontos foram acusados de desordem pública, enquanto outros 13 ainda permanecem em delegacias policiais à espera de que sua detenção seja analisada.