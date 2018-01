Exército israelense entra na cidade de Nablus Pelo menos 150 carros blindados do Exército israelense entraram na madrugada desta quarta-feira na cidade de Nablus, no norte da Cisjordânia, iniciando uma grande operação militar, informaram fontes palestinas. Além da ofensiva por terra, em quatro pontos diferentes, helicópteros de combate sobrevoavam a região. A incursão não sofreu resistência dos palestinos e não há notícias de feridos. O novo ministro da Defesa israelense, Saul Mofaz, disse que as tropas devem ficar o tempo necessário na cidade para completar a operação. O objetivo é encontrar ativistas do Movimento da Resistência Islâmica, Hamas, e do movimento nacionalista Fatah. Pelo menos 30 palestinos foram presos. O Exército israelense procura três integrante do Hamas em Nablus, Mohamed Hanabli, Naser Asida e Ali Ilian. Militares israelenses informaram que a operação é uma represália ao ataque da última segunda-feira que matou cinco pessoas, entre elas duas, em um kibbutz. Na madrugada de terça, tropas israelenses invadiram a cidade de Tulkarem, também na Cisjordânia. Na mesma noite, na cidade de Gaza, uma fundição foi destruída por mísseis israelenses. Segundo Israel, o lugar é usado para fabricar armas.