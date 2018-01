Exército israelense evita atentado suicida O Exército israelense conseguiu evitar um atentado suicida próximo de Nablus, na Cisjordânia, informaram fontes oficiais. Segundo um porta-voz militar, soldados de um posto de controle detiveram um táxi, depois que seu motorista tentou evitar o procedimento de checagem. Os soldados lançaram alguns disparos de advertência para o ar e viram que um dos passageiros jogava fora do táxi uma bolsa, dentro da qual havia um cinturão com explosivos. As duas pessoas a bordo do táxi, que eram membros da organização palestina Al-Fatah, foram presas.