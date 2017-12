Exército israelense instaura toque de recolher no sul do Líbano O Exército israelenses instaurou a partir da noite desta segunda-feira um toque de recolher indefinido a veículos nas regiões libanesas ao sul do Rio Litani. Transportes humanitários estarão livres do toque, mas outros tipos de veículos ficarão em risco caso ignorem a ordem de não permanecerem nas ruas, informou o Exército. Os moradores da região foram notificados por meio de panfletos jogados por aviões israelenses e por transmissões televisivas. Os militares não informaram por quanto tempo durará o toque de recolher. Segundo um porta-voz do Exército, a medida faz parte de um esforço para conter o envio de armas e munições aos guerreiros do Hezbollah que lutam no sul do Líbano.