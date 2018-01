Exército israelense interrompe ações na Cisjordânia nas eleições O Exército israelense cessará suas operações nos territórios palestinos até o fim das eleições legislativas na Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental, informou nesta segunda-feira a rádio pública de Israel. Segundo a emissora, O Exército atuará nas próximas 72 horas apenas se tiver conhecimento do que na gíria militar é chamada de "bomba-relógio". Ou seja, for informado de que acontecerá um ataque ou um atentado iminentes. Fontes militares disseram que os serviços secretos advertiram sobre tentativas de ataques por parte de organizações armadas palestinas, principalmente da Jihad Islâmica no norte da Cisjordânia. Domingo, as urnas onde serão depositados os votos nas eleições palestinas foram transferidas da cidade cisjordaniana de Ramallah para as cidades palestinas. Hoje devem ser levadas aos centros eleitorais dos povoados.