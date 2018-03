Exército israelense mata 2 palestinos e fere 7 em Gaza O Exército israelense atirou desde a manhã desta terça-feira cerca de 50 projéteis contra o norte da Faixa de Gaza, a maioria em campos abertos. Os disparos deixaram dois palestinos mortos e sete feridos. Segundo fontes médicas, milicianos palestinos também dispararam foguetes em direção a Israel. De acordo com as fontes, os projéteis do Exército israelense atingiram três imóveis no bairro de Fadus, na localidade de Beit Lahia. O bombardeio israelense foi realizado após milicianos palestinos terem disparado quatro mísseis Qassam, de fabricação caseira, contra a cidade de Ashkelon, no território israelense. Os projéteis caíram perto da principal estação elétrica da região. Também na terça-feira, caças-bombardeiros do Exército israelense dispararam dois mísseis contra um quartel militar palestino na cidade de Gaza e outros dois contra um campo aberto no norte da faixa de Gaza. Fontes locais afirmam que um cinegrafista de uma agência internacional de notícias ficou levemente ferido no ataque contra Gaza.