Exército israelense mata 4 palestinos em ação de "assassinato seletivo" Forças israelenses mataram quatro palestinos em ataques perpetrados contra a Faixa de Gaza neste domingo, inclusive dois adolescentes numa tentativa de "assassinato seletivo" contra supostos fugitivos do Hamas. No norte de Israel, dois palestinos mataram um israelense numa aldeia próxima à Cisjordânia antes de serem perseguidos. À medida que se aproximam as eleições israelenses de 28 de janeiro, acirram-se tanto os discursos quanto a violência. Os palestinos acusam Israel de ampliar suas ações militares para tentar distrair a atenção dos eleitores dos escândalos envolvendo o primeiro-ministro Ariel Sharon. Por sua vez, Sharon qualificou o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, como um "obstáculo para a paz" que "deve deixar o cenário político". Em um raro incidente ocorrido na fronteira entre Israel e Egito, soldados israelenses mataram dois homens que tentavam infiltrar-se no país pelo deserto ao sul da Faixa de Gaza. Segundo o Exército, um israelense também morreu na operação. Horas antes, helicópteros artilhados israelenses atravessaram os céus de Gaza e dispararam mísseis contra dois veículos entre Khan Younis e Rafah, no sul da Faixa de Gaza, disseram testemunhas. Os militares israelenses aparentemente tentavam atingir supostos militantes do Hamas. No entanto, os mísseis causaram a morte de dois adolescentes que caminhavam pelas proximidades do local onde ocorreu o ataque. Fontes hospitalares identificaram os mortos como Abdallah Najar e Mohammed Karaweh. Outro adolescente sofreu ferimentos graves, disseram as mesmas fontes. Há relatos conflitantes sobre a idade deles. Funcionários do hospital dizem que os dois jovens mortos tinham 15 e 16 anos, respectivamente. No entanto, um tio disse que Najar tinha 18 e a agência das Nações Unidas de ajuda aos refugiados palestinos diz que ele tinha 19 anos. Mahmoud Abu Tahar, dono de um posto de gasolina, contou que os mísseis foram disparados contra um táxi e um carro comum quando os três jovens passavam pelo local, dois em bicicletas e um a pé. O Exército de Israel preferiu não comentar a tentativa de assassinato seletivo e a morte dos adolescentes.