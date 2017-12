Exército israelense mata cinco membros do Hamas Quatro membros do braço armado do movimento islâmico Hamas morreram nesta sexta-feira ao amanhecer em um ataque aéreo israelense em Gaza e um quinto foi morto em Beit Hanun, norte da Faixa de Gaza, segundo um novo balanço proporcionado por uma fonte médica. No bairro de Chujaiya, no leste de Gaza, um avião israelense bombardeou o veículo em que iam os quatro membros das Brigadas Ezzedin Al Qassam, segundo a fonte. Cinco pessoas ficaram feridas na explosão, afirmou. Entre as vítimas figura Omar Muchtaha, um chefe local do braço armado do Hamas que era procurado por Israel, agregou. Testemunhas indicaram que os quatro homens haviam parado seu veículo perto de uma mesquita para rezar quando foram atingidos pelo míssil. Em Beit Hanun, onde o exército israelense lançou uma vasta incursão, um quinto membro do Hamas foi morto pelos disparos da tropa de Israel.