Exército israelense mata combatente palestino em Nablus Um combatente palestino das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, milícia filiada ao Fatah, morreu numa troca de tiros com soldados israelenses no campo de refugiados de Askar, no distrito cisjordaniano de Nablus, informaram nesta quarta-feira, 21, fontes dos dois lados. Saadia abu Kishek morreu no combate que, segundo um porta-voz militar de Israel, começou quando os palestinos lançaram duas granadas de mão contra os soldados israelenses. Eles haviam detido quatro milicianos no campo de Askar. Os soldados israelenses, em operações para capturar milicianos procurados pelos órgãos de segurança de Israel, não sofreram baixas, acrescentou o porta-voz militar. O Exército israelense deteve na madrugada desta quarta-feira 20 palestinos em suas batidas.