Exército israelense mata líder da Jihad Islâmica em Jenin Forças militares israelenses, numa operação na cidade cisjordaniana de Jenin, mataram hoje Mohammed Abu Yahin, líder da Jihad Islâmica na localidade, informaram fontes policiais palestinas. O ataque, com a participação de forças especiais, aconteceu quando Abu Yahin passava de carro pela cidade, acrescentaram as fontes. A morte se segue à captura, ontem, de um suicida da organização, Omar abu Rob, de 24 anos. Ele foi detido pela Polícia israelense antes de lançar um ataque com explosivos na cidade de Tel Aviv, segundo fontes de segurança. Segundo as fontes do serviço secreto Shin Bet e policiais, o militante pretendia cometer um atentado suicida na nova estação terminal de ônibus de Tel Aviv.