Exército israelense mata miliciano palestino em Jenin Um membro das Brigadas de Mártires de al-Aqsa, Yaed Mazen abu Khatab, de 17 anos, morreu nesta quarta-feira, 28, numa troca de tiros com o Exército israelense, durante uma incursão militar na localidade cisjordaniana de Jenin, informaram fontes palestinas. A operação se desenvolveu durante toda a madrugada e terminou com cinco detenções. Um porta-voz do Exército, porém, negou as detenções na incursão, que considerou uma "operação padrão" de busca de ativistas palestinos. Na terça-feira, 27, outros dois milicianos palestinos do braço armado do Fatah morreram num combate com o Exército israelense em Nablus, na Cisjordânia.