Exército israelense mata palestino de 14 anos em Belém O Exército israelense matou nesta terça-feira um adolescente palestino de 14 anos em um tiroteio ocorrido em Belém, no qual ficou ferida ainda uma mulher de 25 anos, informaram fontes de segurança palestinas. A operação das forças armadas israelenses, que entraram com veículos blindados na região da cisjordaniana, tinha como objetivo cercar e deter um dirigente da milícia palestina Jihad Islâmica, Ali Salahat, que foi preso. O incidente aconteceu em uma praça da cidade, quando as Forças Armadas responderam com gás lacrimogêneo, balas de borracha e bombas de efeito moral, mas também com munição real, a um grupo de cerca de cem jovens palestinos que os atacaram com pedras.