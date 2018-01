Exército israelense mata quatro palestinos em Rafah Quatro palestino morreram nesta quarta-feira durante uma incursão israelense no campo de refugiados de Rafah, ao sul da Faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. Entre eles está uma criança de dois anos, morta por estilhaços de uma explosão. No fim da noite de ontem, mais de 20 tanques israelenses entraram na cidade com a missão de descobrir possíveis traficantes de armas na região. Os habitantes de Rafah, que conta com 80 mil pessoas, temem que o Exército israelense possa fazer uma incursão similar a de Jenin, na Cisjordânia.