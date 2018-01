Exército israelense mata quatro palestinos na Cidade de Gaza O governo de Israel anunciou que suas tropas se retiraram do norte de Gaza e os ataques agora se concentram ao leste da Cidade de Gaza. Durante suas operações neste sábado, o exército israelense matou quatro palestinos, três deles no bairro de Ash Shiyaiya, no leste da Cidade de Gaza, informaram fontes palestinas citadas pela rádio pública israelense. Fontes militares informaram que a movimentação israelense segue a intenção do exército de promover incursões pontuais sem permanecer muito tempo num mesmo lugar, para não sofrer ataques. Soldados de infantaria estão do lado palestino da passagem de mercadorias de Karni e nos arredores de Beit Hanun, no extremo norte da Faixa de Gaza. Eles procuram túneis e explosivos. Durante as ações israelenses três palestinos morreram em Ash Shiyaiya por disparos de um carro de combate. Entre os mortoes estão dois ativistas do Hamas. Já no bairro de Az Zaitun, no sudeste da Cidade de Gaza, um agente das forças de segurança palestinas morreu. Ataques Fontes palestinas informaram que o Exército israelense matou nesta manhã dois palestinos em um ataque aéreo contra uma base das forças de segurança palestinas no nordeste da Faixa de Gaza, perto do bairro de Ash Shiyaiya. Segundo os palestinos, os mortos são Ahmed Sarsak, de 18 anos, atingido por um míssil lançado de um caça-bombardeiro israelense contra um posto das forças de segurança palestinas. Fontes palestinas também comunicaram a morte, no mesmo ataque, de Hani Abul Kumbus, um agente do serviço de segurança palestino de 22 anos. Fontes médicas palestinas disseram que Khalil al-Hayar, também de 22 anos, morreu hoje em decorrência dos ferimentos que sofreu ontem em um ataque israelense contra o norte da Faixa de Gaza. A agência de notícias da Autoridade Nacional Palestina (ANP), chamada Wafa, noticiou um ataque aéreo registrado neste sábado contra o bairro de Az Zaitun. Na ação, um palestino morreu e outras três pessoas ficaram feridas, uma delas gravemente. Segundo fontes médicas palestinas, o Exército disparou um míssil contra um grupo de palestinos que estava em um cruzamento no região leste do bairro de Az Zaitun. Este texto foi atualizado às 11h26