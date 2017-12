Exército israelense mata três milicianos do Hezbollah Soldados do Exército israelense mataram três milicianos do Hezbollah na localidade de Shamma, no leste do Líbano, informou nesta terça-feira a rádio pública de Israel. Os soldados alegaram que os guerrilheiros ameaçavam suas vidas e por isso atiraram, acrescentou a emissora. A emissora não informou se os milicianos ofereceram resistência. O incidente aconteceu no oitavo dia do cessar-fogo entre Israel e Líbano, conforme a resolução 1.701 do Conselho de Segurança da ONU. Os soldados israelenses devem retornar à fronteira quando o sul do Líbano estiver sob controle de 15 mil soldados do Exército libanês, apoiados por uma força multinacional da ONU composta por outros 15 mil homens.