Exército israelense prende 11 palestinos O exército israelense deteve hoje 11 palestinos, entre eles Anas Sharitah, dirigente da Jihad Islâmica, que foi ferido gravemente e transportado para um hospital de Israel, informaram fontes militares. As fontes acrescentaram que Sharitah resistiu quando ia ser detido na cidade de Nablus e disparou contra os soldados, que reagiram. Na operação, também foi detido Nur Kitan, chefe da Frente Popular para a Libertação da palestina (FPLP) na cidade cisjordana de Kalkilya. Com ele, foram presos outros sete palestinos. No hospital da cidade de Jenin, foram detidos dois militantes da Jihad Islâmica, um deles recebia tratamento médico em ferimentos num pé. Os detidos estavam preparando um atentado suicida em território israelense, disseram fontes militares.