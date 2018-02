Exército israelense prende 21 familiares de suicidas palestinos Membros do Exército israelense prenderam nesta quinta-feira 21 membros das famílias de dois palestinos, um deles morreu na quarta-feira passada em Tel Aviv e outro participou de um ataque contra passageiros de um ônibus. Além de prender seus parentes, as casas de suas famílias no campo de refugiados palestinos de Askar, perto da cidade de Nablus, na Cisjordânia, foram demolidas. Fontes palestinas disseram que três casas foram derrubadas, a de um ativista do Movimento da Resistência Islâmica (Hamas), Naser al-Saída, a de Alia Azuri, das Brigadas dos Mártires de Al Aqsa, e a de um dos atacantes de um ônibus israelense, na Cisjordânia, junto ao assentamento judeu de Emanuel, onde morreram nove civis, entre eles dois bebês. Outro grupo palestino, conhecido como "An Nadir", ligado ao movimento Al Fatah, se responsabilizou ontem à noite pelo duplo atentado suicida no bairro Nevé Sheanán de Tel Aviv, que antes foi reivindicado pela Jihad Islâmica. Em Gaza, em uma cerimônia pública, foram distribuídos cheques doados pelo presidente iraquiano Saddam Hussein para parentes de ativistas palestinos que morreram em atentados contra Israel. O assessor jurídico do Governo, Eliakim Rubinstein, a pedido do conselho de ministros está investigando a possibilidade legal de deportar os detidos na Cisjordânia para a Faixa de Gaza. O ministro de Assuntos Exteriores, Shimon Peres, se manifestou a favor da deportação dos familiares dos suicidas, mas com respaldo legal, "pois não há outra alternativa nesta luta contra o terrorismo". Porta-vozes das famílias palestinas cujos homens foram detidos pelo Exército disseram que recorrerão em busca de amparo jurídico ao Supremo Tribunal de Israel. Diante das dificuldades de ordem legal para exilar os parentes de ativistas palestinos envolvidos em ataques suicidas ou de outro tipo contra a população civil israelense, o ex-ministro da Justiça Tsaji Hanegbi, do bloco populista de direita Likud, recomendou a "sanção em 24 horas de uma lei que autorize a deportação, não para a Faixa de Gaza mas para fora do país, como o Líbano por exemplo". A deportação de civis de territórios ocupados por uma potência estrangeira, como é o caso das zonas autônomas palestinas da Cisjordânia, sempre que não estiverem diretamente envolvidos em ataques que ponham em perigo a segurança pública, é proibida pela IV Convenção Internacional de Genebra. Em 1992, o ex-primeiro-ministro Isaac Rabin ordenou a deportação para o sul do Líbano de 400 palestinos do Movimento de resistência Islâmica (Hamas) e da Jihad Islâmica, depois de uma série de atentados dessas organizações. O Hamas disse nesta sexta-feira que uma nova onda de atentados "por toda a parte" em Israel começará caso os ativistas palestinos sejam expulsos da Cisjordânia. "Nossa resposta será forte e sangrenta. Enviaremos mensagens explosivas para todos os lugares", anunciou o Hamas. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO