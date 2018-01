Exército israelense reabre fronteira nos limites com Gaza As autoridades militares de Israel suspenderam as restrições à entrada de palestinos, impostas por ocasião dos festejos do novo ano hebraico de 5.767, e ordenaram a reabertura do posto fronteiriço de Karni para a passagem de mercadorias. Além disso, foi reaberta a passagem de Nachal Oz, ao sul do território autônomo de Gaza, junto ao kibutz de mesmo nome, para o fornecimento de combustíveis, disseram fontes militares. Por outro lado, o Estado judeu voltou a impedir a circulação de viajantes pela passagem de Rafah, na fronteira de Gaza com o Egito, aberta na semana passada durante dois dias para a entrada e saída de milhares de pessoas em ambas as direções, nas vésperas do mês do ramadã. Milicianos palestinos de Gaza dispararam nesta madrugada dois de seus foguetes Qassam contra o povoado israelense vizinho de Sderot, mas o ataque não deixou vítimas.