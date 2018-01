Exército israelense solta libaneses detidos na sexta-feira O Exército israelense soltou cinco libaneses que havia detido nesta sexta-feira no sul do Líbano, informou neste sábado uma porta-voz militar. Os cinco homens foram interrogados em território libanês e liberados poucas horas depois porque "não constituíam nenhuma ameaça", explicou a fonte. Em outras ocasiões, suspeitos presos pelas tropas israelenses foram levados a Israel para ser interrogados. Os homens não estavam armados e não eram milicianos. "Perguntamos o que eles faziam tão perto da fronteira e depois eles foram liberados, ontem mesmo", disse à Efe a porta-voz. Quatro dos homens foram detidos na tarde de sexta-feira pelas forças israelenses durante uma patrulha de rotina ao sul da aldeia libanesa de Aita Shaab. O quinto homem foi detido horas depois. As detenções causaram alvoroço porque a rede de televisão libanesa "Futuro" disse que o Exército israelense havia "seqüestrado" quatro civis libaneses em suas casas. É a quarta vez, desde o início do cessar-fogo, em 14 de agosto, que Israel detém suspeitos na fronteira. Nas três ocasiões anteriores os detidos foram entregues às forças da ONU após os interrogatórios.