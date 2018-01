Exército lamenta a morte de general no Haiti O Comando do Exército divulgou nota oficial lamentando a morte do comandante da força de paz no Haiti, general Urano Teixeira da Matta Bacellar ocorrido, na cidade de Porto Príncipe, Haiti, na manhã deste sábado e informou que ONU está apurando as circunstâncias que envolveram o fato. Diz ainda que o Exército está acompanhando o trabalho de investigação policial. Leia a íntegra da nota: " O Exército Brasileiro lamenta profundamente o falecimento do General-de-Brigada Urano Teixeira da Matta Bacellar ocorrido, nesta manhã, na cidade de Porto Príncipe - Haiti. O General Bacellar exercia a função de Comandante da Força da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH). A Organização das Nações Unidas, por intermédio do seu componente policial, está apurando as circunstâncias que envolveram o fato. O Exército Brasileiro está acompanhando o trabalho de investigação policial."