Exército libanês detém mais um jornalista Habib Yunes, redator-chefe do diário árabe internacional Al Hayat em Beirute, foi preso pelo Exército libanês sob a acusação de estar implicado num complô de opositores cristãos que supostamente se teriam aliado a Israel para desestabilizar o Líbano. Os serviços secretos da força relacionam Yunes com o jornalista Antoine Basil, detido três dias antes pelos mesmos motivos. Na semana passada, o Exército prendeu cerca de 250 cristãos maronitas que se opõem à presença dos militares sírios no país. Basil é acusado de ter organizado uma série de reuniões entre Yunes - partidário do deputado cristão maronita Michel Aun - e agentes israelenses no Chipre, fato desmentido categoricamente pelo Al Hayat. Os militares libaneses também alegam que Basil preparou encontros entre agentes de Israel e Tufic Hindi, membro do extinto grupo paramilitar Forças Libanesas. Hindi é o único dos 250 cristãos detidos que ainda continua preso. As prisões causaram protestos no país e ameaçam reabrir as velhas feridas da guerra civil. O presidente do Líbano, Rafic Hariri, condenou "os abusos injustificados" dos serviços secretos e todos grupos de oposição qualificaram a ação de abuso de poder.