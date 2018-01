Exército libanês prende 100 cristãos Tropas libanesas prenderam hoje duas autoridades cristãs e cerca de 100 outros ativistas contrários à forte influência síria no Líbano. O Exército libanês disse que as prisões foram feitas durante manifestações não-autorizadas de ativistas contrários à Síria, sem dar maiores detalhes. Em Antelias, o núcleo dos cristãos ao norte de Beirute, o Exército libanês invadiu um escritório das banidas Forças Libanesas, um grupo cristão que controlou a maior milícia durante a guerra civil libanesa (1975-1990), e prendeu cerca de 40 homens e mulheres, disseram fontes do grupo sob a condição de manter o anonimato. Também em Antelias, os soldados invadiram os escritórios dos seguidores do exilado ex-general Michel Aoun, adversário das forças sírias durante a guerra civil, detendo pelo menos 60 deles. Em Beirute, os militares prenderam Toufic Hindy, um conselheiro do líder das Forças Libanesas, Samir Geagea, que está preso desde 1994, quando foi condenado pelo assassinato de adversários políticos. Entre outros detidos na capital libanesa está Nadim Lteif, um ex-chefe militar que passou para a reserva e é considerado o representante de Aoun no país desde que o general se exilou na França em 1991 após perder a luta para expulsar as forças sírias do Líbano.