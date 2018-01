Exército libanês se posiciona na fronteira com Israel após 4 décadas O Exército libanês se posicionou neste sábado na "linha azul" - a fronteira com o Estado judeu - pela primeira vez após quase quatro décadas, em cumprimento da resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que pôs fim a mais de 30 dias de hostilidades entre Israel e o Hezbollah. Segundo fontes militares, cerca de 400 soldados libaneses acompanhados por capacetes azuis se posicionaram em cinco posições da "linha azul", demarcada pela ONU para certificar a retirada israelense do sul libanês. Os soldados libaneses assumiram a posição fronteiriça de Ras Nakura, ao sul de Tiro, e de Labuni, ao leste, controladas pelos capacetes azuis ganeses e localizadas a poucas centenas de metros de uma posição israelense, situada do outro lado da fronteira. Na sexta-feira, o comandante da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul), general Alain Pellegrini, anunciou que Israel havia se retirado de duas posições e que o Exército libanês se posicionaria Neste sábado na fronteira. Os soldados libaneses também tomaram posições em outros três pontos do setor central da "linha azul", acrescentaram as fontes. Por sua parte, a agência nacional de notícias disse neste sábado que um navio da Marinha libanesa chegou hoje ao porto de Nakura, pela primeira vez em 35 anos. Nos anos 60, o Exército libanês perdeu o controle do sul do país, que começou a ser utilizado por grupos palestinos para lançar ataques contra Israel. Desde a retirada israelense em 2000, após 22 anos de ocupação, o sul foi controlado pelos combatente do Hezbollah, cujo chefe, xeque Hassan Nasrallah, afirmou na sexta-feira que não se desarmarão até que haja um Estado forte capaz de confrontar Israel.