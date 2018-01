Exército liberta 13 reféns nas Filipinas O Exército filipino resgatou, na manhã deste domingo, pelo menos 13 reféns que se encontravam nas mãos de extremistas muçulmanos do grupo separatista Abu Sayyaf na ilha de Basilan, sul do País, após um rápido combate. Dentre os reféns libertados, estavam inclusive crianças. Os soldados invadiram o esconderijo onde os rebeldes mantinham os reféns, em Kapayawan, na periferia de Isabela, a capital da ilha de Basilan e atacaram. Diversos guerrilheiros morreram durante a ação. Na última quinta-feira, 50 guerrilheiros atacaram uma aldeia e seqüestraram 35 moradores. Além dos 13 reféns libertados pelo Exército, 12 outros conseguiram fugir na sexta-feira e no sábado, mas dez foram decapitados pelos rebeldes, o que levou o Exército a realizar a operação de resgate. O Abu Sayyaf ainda mantém 21 reféns em outra parte de Basilan, incluindo dois missionários americanos. Estes outros reféns foram capturados há várias semanas, quando se encontravam em um resort em uma das praias da ilha.