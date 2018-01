Exército liberta cativos na Colômbia Tropas do exército colombiano libertaram neste sábado quatro comerciantes que estavam em poder dos guerrilheiros da Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), após um intenso confronto na zona rural do município de Mesitas del Colegio, a 30 quilômetros ao sul de Bogotá. Segundo o comando militar colombiano, pelos menos dois rebeldes morreram durante o operação de resgate dos cativos. De acordo com o comandante da Brigada do Exército, general Reinaldo Castellanos, foram apreendidas várias armas de fogo, munições, além de motocicletas e celulares.