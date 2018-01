Exército liberta filho de congressista seqüestrado na Colômbia Tropas de elite do Exército da Colômbia libertaram neste domingo Juan Carlos Lizcano, que havia sido seqüestrado por uma dissidência do grupo guerrilheiro Exército Popular de Libertação (EPL). Juan Carlos, de 23 anos, é filho do congressista Oscar Tulio Lizcano, de 60. O resgate aconteceu em uma zona rural do departamento de Risaralda, afirmou o jornal televisivo "Notícias Um". O programa informativo acrescentou que o jovem foi encaminhado para a cidade de Manizales, capital do departamento de Caldas, onde se encontra sua família. A libertação aconteceu graças a uma informação dada por guerrilheiros que desertaram e se entregaram ao Exército colombiano. O estudante de Administração de Empresas Agropecuárias fora seqüestrado no dia 29 de abril.