Exército mata 22 rebeldes na Indonésia O Exército da Indonésia disse nesta quarta-feira que 22 rebeldes separatistas foram mortos em quatro dias de ofensiva na província de Aceh, no norte da Ilha de Sumatra. O último confronto ocorreu hoje pela manhã e deixou três mortos nas proximidades da capital Banda de Aceh, disse um comunicado do governo. O movimento separatista Aceh Livre informou que soldados da Indonésia mataram 28 civis. A informação não foi confirmada oficialmente. Nesta quarta-feira uma tropa de 82 homens cruzou com 30 camponeses rebeldes. Dez morreram. Os soldados tem ordens para ?exterminar? os rebeldes que se não se entregarem. Cerca de 40 mil soldados estão na região. A guerrilha conta apenas com cerca de 5 mil rebeldes.