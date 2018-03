Exército mata 22 supostos terroristas na Argélia

Uma operação militar contra um grupo suspeito de ligação com a rede extremista Al-Qaeda resultou na morte de sete soldados e de 22 supostos rebeldes ao longo dos últimos dias na Argélia. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 8, pelo jornal Liberté. Funcionários do governo não foram imediatamente encontrados para comentar o assunto. A campanha de repressão citada pelo Liberté começou na última quinta-feira na região de Tebessa, mais de 600 quilômetros ao leste de Argel, a capital argelina. A ação militar foi preparada com base nas informações fornecidas por 11 pessoas detidas na semana passada sob suspeita de participação num ataque promovido em 6 de setembro contra o comboio que levava o presidente Abdulaziz Bouteflika. O ataque ao presidente, que escapou ileso, provocou a morte de 22 pessoas e do militante suicida que promoveu o ato. A autoria da ação foi reivindicada pela Al-Qaeda no Magreb (Norte da África) Islâmico, originada de uma facção do Grupo Islâmico Armado (GIA). A Argélia vive nos últimos meses uma retomada da violência depois de um período de relativa calma. Mais de 200.000 pessoas - entre supostos extremistas, civis e forças de segurança - perderam a vida desde o início de uma rebelião islâmica em 1992, quando o Exército cancelou eleições cuja vitória de partidos islâmicos parecia certa.