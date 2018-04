Exército mata 46 rebeldes em conflitos no Sri Lanka

Pelo menos 46 rebeldes dos Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE) morreram nas últimas 24 horas em confrontos com o Exército do Sri Lanka travados no terço norte da ilha, indicou neste domingo o Ministério de Defesa cingalês. Em comunicado, o ministério afirma que vinte membros da guerrilha morreram no sábado em confrontos com as tropas cingalesas em vários pontos do distrito de Mannar (norte). Os soldados apreenderam minas antipessoais, granadas de mão e artefatos explosivos. Segundo outra nota do ministério, outros 19 guerrilheiros foram mortos no sábado no distrito de Vavuniya (norte), onde os choques entre os dois grupos são constantes. Outros sete rebeldes morreram na região de Welioya (norte), mais uma frente de batalha entre os LTTE e o Exército cingalês. Nos confrontos, dois soldados ficaram feridos em Jaffna, península localizada no chifre norte da ilha, onde o ministério não informou da morte de nenhum rebelde. A violência persiste no país a apenas um dia de o Sri Lanka comemorar o 60º aniversário de sua independência. Ao menos 18 civis morreram no sábado e 50 ficaram feridos na explosão de uma bomba colocada em um ônibus estacionado na localidade de Dambulla, no centro do Sri Lanka, em um atentado que o Governo atribuiu à guerrilha tâmil. Os LTTE têm sua base de operações no norte e no leste da ilha, onde a etnia tâmil é maioria, frente à cingalesa, que domina no resto do país. Os Tigres lutam há mais de duas décadas para conseguir um Estado independente nas regiões do leste e do norte do país.