Exército mata um e fere 13 ao confundir civis com rebeldes Soldados filipinos mataram uma mulher e feriram outros 13 civis ao confundir as vítimas, moradores de uma aldeia da ilha de Panay, com rebeldes comunistas. Porta-vozes militares indicaram que a vítima fatal é uma mulher de 65 anos, enquanto seu marido e outros familiares ficaram feridos no incidente ocorrido na aldeia de São Remigio, ao sul de Manila. A fonte explicou que soldados de uma patrulha de reconhecimento confundiram um grupo de moradores com membros da guerrilha do Novo Exército do Povo. O Novo Exército do Povo é o braço armado do ilegal Partido Comunista das Filipinas e a guerrilha maoísta mais antiga de Ásia, fundada em 1969.