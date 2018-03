Exército mexicano captura 13 membros do Cartel do Golfo

O Exército mexicano deteve na cidade de Torreón, no norte do país, 13 supostos membros do Cartel do Golfo e de seu braço armado, os "Zetas", informou neste sábado, 16, a Secretaria da Defesa. O comunicado oficial revela os nomes dos 13 detidos, mas não dá detalhes de como aconteceu a captura. O Cartel do Golfo, liderado por Osiel Cárdenas, que foi extraditado para os Estados Unidos em janeiro, é um dos grupos mafiosos envolvidos na luta pelo controle de diversos pontos do país. Este ano, o conflito entre quadrilhas rivais já causou mais de 1.200 mortes. O grupo dos Zeas, criado com militares de elite que desertaram do Exército, é o braço armado do Cartel do Golfo e se caracteriza pela violência com que mata seus inimigos.