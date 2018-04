Exército paquistanês ataca campos do Taleban no sul do País

O exército paquistanês lançou neste sábado, 27, bombardeios aéreos contra campos de treinamento e depósitos de armas em duas zonas que podem ser consideradas como refúgio do líder taleban no País, Baitulá Mehsud, informaram as autoridades militares.

Por meio de comunicado, o exército assegurou ter atacado "campos de treinamento de terroristas e galpões com armas" nas zonas de Ladha e Makeen, na região de Waziristan do Sul, na fronteira com o Afeganistão.

Não foi indicado, no entanto, se os ataques causaram vítimas nos insurgentes, mas o canal "Geo TV", que não identificou sua fonte, disse que nove talebans morreram nos bombardeios.

Essa foi a primeira vez que o governo paquistanês reconheci ter lançado bombardeios contra os insurgentes em Waziristan do Sul desde as autoridades anunciaram, há duas semanas, uma operação na região.

De acordo com a versão militar, a ofensiva contra Mehsud está em "fase preparatória".

Os ataques aéreos na região foram constantes nos últimos dias, onde também se registrou bombardeios de mísseis americanos não-tripulados nas áreas controladas pelos insurgentes.