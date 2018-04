Exército paquistanês começa a se desdobrar para eleições

O Exército paquistanês se desdobrará a partir desta terça-feira, 12, nas "áreas sensíveis do Paquistão para manter a lei e a ordem durante o processo eleitoral da próxima segunda-feira", anunciou o ministro do Interior interino, Hamid Nawaz Khan. Khan, que falou com a imprensa na Academia Nacional de Polícia, assegurou que o governo terá "tolerância zero" em relação à manutenção do estado de Direito até as eleições. A campanha eleitoral foi manchada nos últimos dias por dois atentados suicidas que tiveram como alvo o minoritário Partido Nacional Awami (ANP) e que causaram 39 mortes. O ANP é uma legenda laica e pashtun que tem a maioria de seus eleitores na província da Fronteira Noroeste, onde opera a maioria dos fundamentalistas paquistaneses. Um primeiro atentado no sábado passado causou a morte de 29 presentes em um comício eleitoral do partido nas cercanias da cidade de Charsadda e outro ataque suicida nesta segunda-feira contra um comboio eleitoral deixou 10 mortos na província do Waziristão do Norte (oeste). A luta contra os talebans paquistaneses nas zonas tribais e esses atentados ofuscaram a apática campanha para o pleito da próxima segunda-feira, que contou com pouca atividade política até o momento.