Exército prende presidente hondurenho antes de referendo Soldados do Exército de Honduras prenderam na madrugada de hoje o presidente hondurenho, Manuel Zelaya, depois de desarmar os seguranças que cuidavam de sua residência, e o levaram a uma base aérea nos arredores de Tegucigalpa, capital do país, informou hoje o secretário particular da Presidência, Carlos Enrique Reina.