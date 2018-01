Exército reconhece ter matado 70 palestinos em Gaza O Exército israelense anunciou neste sábado que desde o começo de sua incursão na Faixa de Gaza, há treze dias, matou cerca de 70 palestinos, informou hoje a rádio pública israelense. O Exército reconhece ter causado estas mortes, a maioria durante os últimos três dias, mas nega estar envolvido na de uma mãe e seus dois filhos em uma explosão registrada ontem no bairro de Ash Shiyaiya, ao leste da Faixa de Gaza. Enquanto isso, as forças aéreas do Exército israelense voltaram a atacar uma estação de transformadores que abastece a localidade de Beit Hanun, no norte da Faixa de Gaza. A falta de eletricidade afeta grande parte da população da Faixa de Gaza, e organizações humanitárias afirmam que os palestinos nesse território estão à beira de uma catástrofe. Em comunicado conjunto, a UNRWA - agência da ONU que ajuda os refugiados palestinos - e a Organização Mundial da Saúde (OMS) advertiram que os hospitais de Gaza só têm combustível para fazer funcionar seus geradores de eletricidade durante mais duas semanas. Além da estação elétrica, o Exército disparou contra um edifício do movimento nacionalista Fatah no sul de Gaza, uma ponte ao norte e dois grupos de palestinos que, segundo a emissora, se preparavam para lançar mísseis contra Israel. Fontes palestinas citadas pela emissora afirmam que quatro ativistas da Jihad Islâmica ficaram feridos. Além disso, fontes palestinas afirmaram que soldados israelenses voltaram à zona onde ficava o assentamento judaico de Doguit, antes de sua evacuação e posterior destruição, há quase um ano. O Exército saiu ontem de Doguit, no extremo norte da Faixa de Gaza, após tomar posições no local dias antes nesta semana.