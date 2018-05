Exército rejeita proposta de milícia O Exército libanês rejeitou ontem a proposta de rendição condicional dos militantes do Fatah al-Islam, que estão entrincheirados no campo de refugiados palestinos de Nahr Al-Bared desde 20 de maio. O Exército exige rendição incondicional, entrega de armas e dissolução do grupo. Os confrontos já deixaram mais de 200 mortos, incluindo 136 soldados.