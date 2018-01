Exército resgata bispo seqüestrado na Colômbia O Exército da Colômbia resgatou, nesta sexta-feira, o arcebispo de Zipaquitá e presidente do Conselho Episcopal Latino-americano (Celam), dom Jorge Enrique Jiménez, e o padre de Pacho, Desiderio Orjuela. Ambos tinham sido seqüestrados, pelas Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), na última terça-feira. Durante combates para libertar os religiosos, dois guerrilheiros das Farc foram mortos. "Esta ação significou um alívio para o povo e um golpe contra as Farc", avaliou a ministra da Defesa Martha Lucía Ramírez. O seqüestro ocorreu quando ambos viajavam de carro para uma missa em Pacho, a 30 km de Bogotá, e foram interceptados pela Frente 42 das Farc. O episódio, que coincidiu com o aniversário de 100 dias da posse do presidente Álvaro Uribe, teve repercussão mundial, com apelos do papa João Paulo II para que os religiosos fossem libertados. De acordo com o general Reinaldo Castellanos, comandante da 5ª Divisão do Exército e chefe das operações - que contou com mil soldados apoiados por helicópteros -, a libertação de dom Jorge Jiménez e do padre Orjuela ocorreu depois que um camponês revelou à polícia que os dois religiosos eram mantidos reféns numa cabana na zona montanhosa de Topiaipí, perto de Zipaquirá. Por volta das 11h40 (horário local), o local foi cercado e teve início um tiroteio com os militantes das Farc. A libertação ocorreu em 40 minutos, depois que dois guerrilheiros foram mortos e outro preso. Dom Jorge Jiménez e o padre Orjuelas foram levados de helicóptero, e sem ferimentos, para Pacho, a 30km da capital. Segundo Martha Lucía, os religiosos revelaram que, no cativeiro, eram vigiados por quatro homens e uma mulher. Para a ministra, a libertação dos reféns foi fruto da "rápida ação do Exército e da colaboração da população". Martha Lucía afirmou ainda que o camponês, cuja informação levou ao cativeiro, receberá a recompensa de o equivalente a US$ 37 mil, anunciada no dia do seqüestro. Também nesta sexta-feira, a Justiça colombiana afirmou que está comprometida e "respeitará" a solicitação de extradição de três dirigentes das Farc - entre eles Jorge Briceños, o Mono Jojoy - feita pelo secretário de Justiça dos Estados Unidos John Ashcroft. Os três são acusados de "crimes relacionados aos EUA, como seqüestros e narcotráfico."