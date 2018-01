Exército sírio escava trincheiras na fronteira com o Líbano As tropas sírias estão escavando trincheiras e levantando barreiras com sacos de areia ao longo da fronteira com o Líbano para prevenir o contrabando entre os países, segundo a edição desta sexta-feira, 9, do jornal libanês An Nahar. O jornal assegura que o Exército sírio está realizando esta operação em Wadi Anjar, uma área fronteiriça do leste do Líbano, que registra uma grande atividade contrabandista. Por sua parte, o jornal Daily Star, que cita fontes policiais, informou que as tropas sírias começaram a pôr sacos de areia perto da cidade fronteiriça de Masnaa nesta quinta-feira à noite. "Espera-se que os sírios continuem trabalhando e pondo sacos de areia ao longo da fronteira sírio-libanesa, inclusive do lado libanês", acrescentaram as fontes, citadas pelo "Daily Star". O jornal assinala que forças de segurança libanesas estão na área para redigir um relatório sobre tais atividades. A Síria se retirou do Líbano em abril de 2005 após 29 anos de presença neste país.