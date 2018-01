Exército sírio lança ataque contra reduto rebelde em Homs com ajuda da Rússia

DAMASCO - O exército da Síria lançou nesta quinta-feira, 15, um ataque contra a cidade de Talbisseh, um dos bastiões dos rebeldes no norte da província central de Homs, ajudado pela aviação da Rússia, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Desde o amanhecer, a força aérea da Rússia efetuou um total de 15 bombardeios nos arredores de Talbisseh e nas localidades de Tir Maleh e Garnata. Pelo menos dez pessoas morreram, entre elas seis combatentes da oposição, e várias ficaram feridas em Tir Maleh.

Além disso, ocorreram combates entre os efetivos governamentais sírios e os rebeldes no lado sul de Talbisseh, e nas imediações das localidades de Yualek e Khalediya, por onde as forças do regime de Bashar Assad estão tentando avançar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há uma semana, o exército anunciou o início de uma ofensiva em grande escala para acabar com os "terroristas" no país e "libertar" as cidades.

No início, as operações se concentraram nas províncias de Hama (centro) e Latakia (noroeste) e se estenderam aos redutos rebeldes da periferia de Damasco. Agora, é a vez do norte de Homs.

Desde 30 de setembro, a Rússia, aliada de Assad, realiza bombardeios na Síria em sua primeira intervenção militar direta no conflito no país árabe desde o seu início em 2011. / EFE